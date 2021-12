Frank Raes ziet Antwerp op termijn kampioen worden maar nog niet dit seizoen

Komende zondag staat de stadsderby tussen Royal Antwerp FC en K. Beerschot V.A op het programma. Een duel tussen een titelkandidaat en een degradatiekandidaat. Al denkt Frank Raes dat een titel voor Antwerp net nog iets te vroeg komt.

"Antwerp gaat nog kampioen worden. Maar ik weet niet of dat dit seizoen al zal gebeuren", geeft hij aan bij Sport/Voetbalmagazine. De journalist ziet ook dat Antwerp nog zoekende is. "Ze zijn heel hun succesvolle as van vorig jaar kwijt: Mbokani, Refaelov, Lamkel Zé, Haroun - die al lang geblesseerd is - en niet te vergeten Hongla die ik een zeer onderschatte voetballer vond", klinkt het.

"In feite is Antwerp deze zomer opnieuw moeten beginnen", gaat Raes verder. Hij vindt wel dat Antwerp met onder andere Michael Frey en Radja Nainggolan enkele goede spelers in huis heeft gehaald.