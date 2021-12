OFFICIEEL: Jonathan Bolingi en Ayub Masika hebben een nieuwe club gevonden in Thailand

Dat kondigde het aan via de officiële kanalen. Masika kwam in het verleden uit voor onder andere KRC Genk en Lierse, maar zat sinds augustus van dit jaar zonder club. Hij besloot om de vertrekken bij het Japanse Vissel Kobe. Na enkele maanden zoeken heeft hij een nieuwe club en gaat hij aan de slag bij Buriram United.

Daar krijgt hij met Jonathan Bolingi een extra bekende van het Belgische voetbal als ploegmaat. Bolingi stond nog onder contract bij Antwerp, maar speelde nog geen minuut voor de club dit seizoen. Hij mocht op zoek naar een nieuwe uitdaging en heeft die nu ook gevonden in Thailand.

🚨 DONE DEAL!!



Buriram United have announced two new additions to their foreign player quota. Kenyan Ayub Masika and Congolese Jonathan Bolingi join the side for the second leg. pic.twitter.com/ZJG1eg6SSY