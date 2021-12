Standard wil ex-speler terughalen, maar die ziet dat niet zitten

De wintermercato bij Standard is al een tijdje bezig. Nadat het vertrek van Siquet aangekondigd werd, is ook duidelijk dat Standard zelf wil aanwerven.

1 december was het en Standard kondigde het vertrek van een eerste speler in de wintermercato aan. Hugo Siquet trekt naar Freiburg in Duitsland.

Volgens Het Laatste Nieuws is Standard ook zelf op zoek naar versterking. Zo zou het Mergim Vojvoda gecontacteerd hebben.

De ex-speler van Standard vertrok in 2020 naar het Italiaanse Torino. De Rouches willen hem graag terug, maar zowel Torino als Vojvoda hebben daar geen oren naar.