Wintertransfer van Club Brugge in het team van het seizoen van de MLS

Tajon Buchanan komt binnenkort naar Club Brugge maar dit doet hij niet voor hij eerst nog schitterende bij New England Revolution in de MLS.

In de Verenigde Staten komen de Conference Finals eraan in de MLS. Daarom maakte ze het team van het seizoen van de reguliere competitie bekend. Hierin is een plaats voor de wintertransfer van Club Brugge, Tajon Buchanan. De Canadees speelde 27 wedstrijden in de reguliere competitie waar hij goed was voor acht doelpunten en zeven assists.

New England Revolution werd vlak voor de Conference Finals uitgeschakeld dus Buchanan zal waarschijnlijk snel naar België afzakken zodat hij klaar is voor Club Brugge na de winterstop.