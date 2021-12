Brian Priske beseft heel goed wat het belang is van de derby voor de fans van Antwerp

Voor de fans van Antwerp is de wedstrijd tegen Beerschot één van de belangrijkste van het seizoen. Brian Priske is zich hier zeer goed van bewust en hoopt dat de derby toch nog met fans kan gespeeld worden. Met de laatste training van Antwerp zullen ze alvast aanwezig zijn.

"Ik ken derby's van bij Racing Genk (met STVV) en bij Club Brugge (tegen Cercle) maar deze is groter dan daar", stipt Priske aan. "We willen niet alleen de drie punten pakken voor ons maar vooral voor de fans. Want ik weet hoeveel belang zij hechten aan deze wedstrijd."

Het zal nog afwachten zijn op het overlegcomité van vandaag of er zondag fans aanwezig zullen zijn. "Dat zou zwaar zijn voor iedereen", toont Priske begrip. "Dit niet alleen voor de fans van Antwerp maar voor alle fans van alle clubs. We hebben al lang zonder publiek gespeeld en dat is niet aangenaam voor niemand. Zeker een derby, dat moet met publiek zijn", benadrukt Priske.

Antwerp Dynamite, één van de supportersgroeperingen van Antwerp, wil wat extra motivatie geven met de laatste training op De Bosuil op zaterdag. "Komen de fans naar de training? Daar weet ik niet van", valt Priske uit de lucht. "Voor mij zijn de fans altijd welkom, maar omwille van corona is dit niet altijd mogelijk. De fans zijn voor ons heel belangrijk en als ze willen langskomen om het belang van de derby nog eens te benadrukken dan zijn ze altijd welkom."