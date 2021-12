Hollerbach wil reactie van zijn spelers tegen competitieleider: "Het gevecht willen aangaan"

STVV speelt dit weekend tegen Union. Bernd Hollerbach verwacht een reactie na de 2-0-nederlaag tegen Seraing.

De Duitse trainer van STVV is opvallend lyrisch over Union SG. “Union is de verdiende herfstkampioen, ze maken indruk op mij”, zo zei Hollerbach aan HBVL.

“Het is een volwassen team dat al jaren aan een opmars bezig is en dat zich deze zomer gericht heeft versterkt. Ze koppelen tactische discipline aan agressiviteit en honger.”

Hollerbach verwacht iets van zijn spelers na de nederlaag tegen Seraing afgelopen weekend. “En in de omschakeling zijn ze de beste ploeg van België, we zullen ons geen fouten kunnen permitteren. In ieder geval verwacht ik dat mijn spelers een ander gelaat tonen dan vorige week. Ze moeten het gevecht willen aangaan.”