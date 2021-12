Opvallend nieuws uit Brugge: Kevin Denkey traint opnieuw bij Cercle

Cercle Brugge meldt via zijn kanalen op de sociale media dat Kevin Denkey, voorlopig individueel, aan het trainen is.

Amper een week geleden meldde Cercle Brugge dat Kevin Denkey in het ziekenhuis opgenomen was met een malariabesmetting, opgelopen tijdens in de interlandbreak.

Het herstel van de speler is blijkbaar sneller verlopen dan voorzien, want groenzwart meldt ondertussen dat Denkey opnieuw aan het trainen is.

Voorlopig traint hij wel nog maar individueel mee. Cercle Brugge kan Denkey goed gebruiken in de strijd tegen de degradatie.