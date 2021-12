Standard wil nu doorgaan op het elan: "Antwoorden tegen Charleroi"

Na de zege in de Beker van België wil Standard nu doorgaan op het elan in de competitie. Dan moet Charleroi voor de bijl.

Standard schakelde Beerschot na verlengingen uit in de Beker van België: 2-0. Nu wil het ook in de competitie doorgaan op het positieve elan.

Derby

"We moeten in de Waalse derby doorgaan en winnen voor ons eigen publiek, omdat ze ons steunen wat er ook met ons aan het gebeuren is", aldus Jackson Muleka.

"Ik heb vorig seizoen gescoord tegen de Zebra's en heb ook donderdag gescoord, dus waarom zondag niet opnieuw een goaltje?"