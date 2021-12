"Vergeleken met Ajax is Club Brugge een dreumes: Kortrijk met capsones, OH Leuven met steroïden"

Club Brugge heeft in Genk deze week de rug wat weten te rechten na moeilijke weken, inclusief pijnlijke nederlaag tegen RB Leipzig. Toch blijft het volgens sommigen bizar dat bepaalde vergelijkingen worden gemaakt.

Zo is Marc Vermeiren in zijn column in Het Nieuwsblad erg duidelijk over de vergelijking tussen Ajax en Club Brugge: "Het is zoals The Beatles en The Pebbles (of Beyoncé en Natalia voor de jongere lezers) op gelijke voet behandelen."

The Beatles

"Aan de ene kant staat een wereldomvattend fenomeen met een allesdoordringend en generatieoverspannend oeuvre, aan de andere kant een verdienstelijke act die amper de landsgrenzen overstijgt."

"Vergeleken met Ajax blijft het stamnummer 3 een dreumes – KV Kortrijk met capsones, OH Leuven op steroïden."