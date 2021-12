Tarik Tissoudali heeft geen schrik van de verdedigers in België toch krijgt een verdediger van Antwerp lof van de aanvaller

Tarik Tissoudali is de laatste weken heel belangrijk voor AA Gent. Vorige week was hij een gesel voor de defensie van Standard. Buiten de verdedigers bij AA Gent is er toch één die hij looft om zijn kwaliteiten.

Tissoudali heeft geen schrik van de verdedigers in België vertelde hij tegenover Het Laatste Nieuws. “Ik heb het op training lastig met onze eigen verdedigers. Okumu is heel snel, Ngadeu is zo sterk. Als ik die zie komen, houd ik soms een beetje in. In de competitie kan ik bij de kleinere ploegen niemand noemen, want die zijn met teveel. Ik kan niet zeggen dat die ene goed is, want hij krijgt assistentie van drie anderen.”

Tissoudali vindt dat Ritchie De Laet van Antwerp een slimme verdediger is. “De Laet van Antwerp vind ik wel een hele goeie. Een héle slimme verdediger. Maar er is geen verdediger waar ik bang voor ben of zo. Ik herinner me dat de trainer tegen Brugge zei: ‘Tegen die is één-op-één heel moeilijk'. (lacht) Toen dacht ik: nu ga ik het juist wél doen.”

In de Jupiler Pro League zit Tissoudali al aan zes doelpunten in 16 wedstrijden, daar kan hij nog drie assists bij tellen. Over alle competities samen (Europees, Jupiler Pro League en Croky Cup) speelde hij 27 wedstrijden waarin hij tienmaal tot scoren kwam en zes assists gaf.