Wie trekt positieve flow door: Club Brugge of Seraing?

Op voorhand leken we dat Club Brugge tegen Seraing een duel zou worden tussen David en Goliath, maar de resultaten van dit seizoen laten anders blijken.

Club Brugge

Club Brugge zat in een negatieve spiraal maar lijkt die net op tijd te hebben kunnen omkeren na een dubbele overwinning tegen Racing Genk. Daarvoor moest Club wel tweemaal diep gaan want in de competitie vorige week stonden ze een uur lang met 10 en in de beker afgelopen woensdag waren er 120 minuten en strafschoppen nodig.

De vraag is dan ook hoe Clement zijn troepen zal opstellen met de verplaatsing naar PSG in het verschiet komende dinsdag. Zal er opnieuw plaats zijn voor Ruud Vormer? Speelt Bas Dost opnieuw centraal in de spits? En wat met het duo Lang-De Ketelaere, dat het vooralsnog met weinig rust moet doen.

Seraing

De bezoekers uit Seraing hebben in de competitie een goede periode doorgemaakt. Na het gelijkspel tegen AA Gent werd er gewonnen tegen OHL en STVV. In de beker werden ze uitgeschakeld door Anderlecht na strafschoppen.

Het gevaar bij Seraing komt vooral van het gouden duo Maziz-Mikautadze. De eerste als aangever en de tweede als afwerker. Maziz was dit seizoen al goed voor 6 doelpunten en 6 assists, Mikautadze voor 7 doelpunten.