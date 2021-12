Cristian Benteke over transfer naar Club Brugge: "Als je 31 bent..."

Afgelopen zomer werd Cristian Benteke enkele keren gelinkt aan een mogelijke transfer naar Club Brugge.

Cristian Benteke voelt zich goed bij Crystal Palace en denkt niet meteen aan een transfer. "Door tien jaar Premier League krijg je heel wat erkenning", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Engelsen zijn ook loyaal, zelfs tegenover de buitenlanders."

Dat Club Brugge interesse in hem had betekende uiteindelijk niet veel. “Ik heb nooit een seconde nagedacht over vertrekken, ik wilde altijd slagen bij Palace. Als je 31 bent, ken je je lichaam, weet je welke speler je bent.”

Het contract van Benteke loopt tot 2023, maar een mogelijke verlenging ziet hij helemaal zitten bij de Engelse club.