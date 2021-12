Pro League komt met statement en kondigt actie aan na gitzwarte zondag: "Streng optreden met de clubs tegen dit crimineel gedrag"

De Antwerpse derby werd in de slotfase ontsierd door tal van ongeregeldheden in de tribunes. Het inspireerde klaarblijkelijk de Standard-fans, die zondag in het duel tegen Charleroi hun boekje andermaal te buiten gingen.

Zo maakte het Belgisch voetbal geen beste beurt zondag. Net op het moment dat de Pro League alles in het werk had gesteld om niet voor lege stadions te moeten voetballen, staat het voetbalweekend bol van de ongeregeldheden. De Pro League kwam zondagavond dan ook met een kort statement waarin het wangedrag aan de kaak wordt gesteld. "Wij veroordelen ten strengste de incidenten die zich vandaag afgespeeld hebben. Zij getuigen van onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag. Samen met de clubs moet en zal opgetreden worden", klinkt het. Wij veroordelen ten strengste de incidenten die zich vandaag afgespeeld hebben. Zij getuigen van onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag. Samen met de clubs moet en zal opgetreden worden. pic.twitter.com/8isryx59vy — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) December 5, 2021