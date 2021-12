Problemen bij Anderlecht snakken naar oplossing: "Dat stoort me het meest"

RSC Anderlecht heeft de komende weken enkele belangrijke matchen op de agenda staan. Zulte Waregem is vandaag de eerste afspraak van groot belang.

Er komen een aantal matchen aan waarin paarswit de nodige punten moet verzamelen. Na Zulte Waregem volgen onder andere Seraing, STVV en Beerschot. Met ook Club Brugge tussendoor.

Analist Nordin Jbari analyseerde het spel van Anderlecht en kwam bij veel problemen uit. Toch is er één iets dat hem echt dwarszit bij de ploeg van Vincent Kompany.

Wat mij het meest stoort is het middenveld. Voor mij slagen Olsson en Cullen, hoewel ze kwaliteiten hebben, er niet in om het team te dragen”, zegt Jbari aan La Capitale. “De Zweed speelt vooral veel te zijwaarts en vertraagt het Brusselse spel wanneer het moet worden versneld. Vaak is dit een deel van de reden waarom Anderlecht domineert maar niet wint.”