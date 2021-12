Héél bizar - Peter Croonen ziet link tussen corona en supportersgeweld: "Minder verdraagzaam door herwonnen vrijheid"

Peter Croonen is voorzitter van KRC Genk en van de Pro League. Hij heeft het over het supportersgeweld afgelopen weekend gehad.

Croonen moest een en ander komen uitleggen in Terzake en kwam daarbij toch wel met een aantal opvallende conclusies.

"Ik heb sterk het gevoel dat na een periode waarin heel weinig mocht er nu een periode is waar mensen hun vrijheid aan het verwerven zijn."

Slinger

"Ze eisen meer hun rechten op, de slinger slaat een beetje door en ze zijn minder verdraagzaam. Er zijn meer incidenten dan pre-covid. En dat is niet enkel in het voetbal, het is een fenomeen ook daarbuiten."

"We zitten in een periode, dit zal ook opnieuw verbeteren, waarin mensen anders omgaan met hun herwonnen vrijheid."