Selectienieuws: Racing Genk ziet twee sterkhouders afhaken voor levensbelangrijk duel met Rapid Wien

De eerste klus voor Bernd Storck bij Racing Genk bestaat erin om Europees voetbal na Nieuwjaar te verzekeren voor de Limburgers. Een gelijkspel in eigen huis tegen Rapid Wien volstaat daarvoor.

Bij een gelijkspel is Racing Genk zeker van een plekje in de Conference League. Bij een Genkse zege en een driepunter van West Ham tegen Dinamo Zagreb blijft Genk ook na Nieuwjaar actief in de Europa League.

Bernd Storck kreeg op zijn eerste training meteen een domper te verwerken. Bryan Heynen (heup) en Daniel Munoz (enkel) ondervonden te veel hinder en haakten af voor het duel van donderdag.

Tegenstander Rapid Wien staat momenteel op een vijfde plaats in de vaderlandse competitie.