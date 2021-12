Speler van Zulte Waregem slaagde niet bij Standard: "Geen toeval dat het elders wel lukt"

Jean-Luc Dompé is de assistkoning van de Jupiler Pro League. Hij blikt terug op zijn passage bij Standard vooraleer hij naar AA Gent trok.

Van STVV ging de 26-jarige Dompé via Standard naar AA Gent om uiteindelijk bij Zulte Waregem te belanden.

Bij Standard beleefde hij geen gemakkelijke tijden. “Voor Standard spelen is hoe dan ook geen eenvoudige opgave. Het is een mooie club, maar je merkt er voortdurend die druk. Indertijd was dat ongetwijfeld nog erger dan nu”, stelt Dompé aan Sport/Voetbalmagazine.

Veel spelers konden dan ook niet slagen bij Standard. “Er heerste veel spanning en in de wandelgangen was het een komen en gaan. Het is geen toeval dat er zoveel getalenteerde spelers bij Standard zijn gepasseerd zonder dat ze zich konden doorzetten, terwijl ze nadien elders wisten uit te blinken. De context was verre van ideaal.”