Zijn dit de eerste wintertransfers van RSCA? Amerikaanse en Peruviaanse jonkies te gast tijdens Anderlecht-Zulte Waregem

Twee opmerkelijke gasten in het Lotto Park afgelopen weekend. Anderlecht nodigde met Percy Liza (21) en Diego Luna (18) twee potentiële aanwinsten uit voor de match tegen Zulte Waregem. Beide spelers deelden op social media foto's van hun avontuur in Brussel. De eerste wintertransfers?

Percy Liza is een Peruviaanse spits die dit seizoen bij Sporting Cristal goed was voor zes doelpunten en vijf assists in zestien wedstrijden. Liza ligt nog tot december 2023 onder contract bij zijn club.

Naast Liza woonde ook Diego Luna het duel tussen Anderlecht en Zulte Waregem bij. Luna is een 18-jarige centrale middenvelder, die al twee keer uitkwam voor het Amerikaanse beloftenelftal. Luna speelde dit seizoen voor El Paso in de Amerikaanse tweede klasse. In 31 wedstrijden trof de youngster daarin negen keer raak deelde hij vijf assists uit.