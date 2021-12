Vaccinweigeraar Joshua Kimmich komt dit jaar niet meer in actie

Joshua Kimmich zal dit jaar niet meer spelen voor Bayern München, zo liet de club uit de Bundesliga donderdag zelf weten.

Kimmich stelde zich resoluut op als tegenstander van het coronavaccin. Nadat hij bij de Duitse nationale ploeg moest vertrekken was hij er een maand niet bij in München.

Eerst na quarantaine door een hoogrisicocontact, daarna door een effectieve besmetting. Zaterdag ging hij normaal opnieuw spelen, maar dat was niet mogelijk.

Hij heeft nog last van de longen en kan niet voluit trainen. Pas in januari zal Kimmich opnieuw van de partij zijn in de Bundesliga, op 7 januari tegen Borussia Mönchengladbach. Hij mist ondertussen drie wedstrijden.