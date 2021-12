Vader Vanaken spreekt over de toekomst van zijn zoon bij Club Brugge

Het Europese avontuur zit erop voor Club Brugge. Hans Vanaken liet zich in deze campagne meer dan opmerken.

Hans Vanaken liet zich duidelijk zien. Dat weet ook zijn vader. “Hans is zelf nuchter genoeg om ook te beseffen dat hij een goed niveau gehaald heeft in de Champions League. Zijn progressie in vergelijking met de eerste campagne in 2016 is heel duidelijk, net als die van heel Club Brugge”, vertelt vader Vital aan HLN Sportcast.

Van ontgoocheling is geen sprake. “Neen, zo zit hij gewoon in mekaar. En alles moet ook in zijn context geplaatst worden. Club zat in een poule met twee kandidaat-winnaars en de Duitse vicekampioen. Zo verrassend is de uitschakeling dus ook niet.”

Dan komt uiteraard weer de vraag over een transfer naar het buitenland. “Misschien is die honger er wel, maar dan zullen alle puzzelstukjes in mekaar moeten passen. De kans om prijzen te pakken is alleszins een heel belangrijke factor voor Hans.”