Bart Verhaeghe tien jaar voorzitter bij Club Brugge: "Ik wou dat niet, hé"

Bart Verhaeghe heeft iets te vieren bij Club Brugge. Hij is tien jaar voorzitter bij blauwzwart en wil nog een eindje voortdoen.

Eigenlijk was het redelijk toevallig dat Verhaeghe het voorzitterschap van Club Brugge in handen kreeg. “Ik wou dat niet, hé. Dat was geen ambitie van mij. Ik werd het jaar voordien gevraagd door de toenmalige voorzitter Pol Jonckheere om de club door te lichten”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Verhaeghe kwam voor andere zaken langs op Jan Breydel. “Het liep al enkele jaren minder goed, Club was de passie kwijt. Ik heb toen drie maanden in alle luwte gewerkt aan een grondige studie. Volledig vrijwillig, omdat ik supporter ben. De conclusie was hard: Club Brugge was niet klaar voor de toekomst.”

“Het bestuur heeft mij toen gevraagd om de leiding te nemen van de vernieuwingsoperatie. Ik heb ja gezegd omdat Club mijn passie is. Ik wist dat de sector zou veranderen, exploderen zelfs. Club mocht de boot niet missen.”

Stoppen als het nieuwe stadion er staat is niet de bedoeling. “Dat hoeft niet zo te zijn. Ik zou wel graag zelf bepalen wanneer ik stop. Maar zolang ik passie voel, doe ik voort. En op passie staat geen leeftijd, zeker? Het stadion is sowieso een nieuw begin voor Club.”