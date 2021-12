Bayat laat sterkhouders van Charleroi vertrekken bij goed bod: "Door corona"

Sporting Charleroi is bezig aan een goed seizoen in de Jupiler Pro League. De mannen van Bayat staan momenteel vierde.

Mehdi Bayat is over het algemeen zeer tevreden over de transfers die in de zomer gedaan werden. Dat werd gedaan met drie doelstellingen. “De kern verjongen, de loonmassa inkrimpen en onze sterkhouders langer doen blijven. Uiteindelijk zijn er achttien spelers vertrokken, zijn er negen nieuwe gekomen en is de gemiddelde leeftijd aanzienlijk gezakt”, legt hij uit aan Sport/Voetbalmagazine.

Toch staat Bayat open voor aanpassingen tijdens de wintermercato. “In één transferperiode kun je moeilijk én je coach én je systeem én je sportieve visie veranderen. Door op zoek te gaan naar specifieke profielen zullen we volgens mij dichter komen bij de tactische flexibiliteit die we willen bereiken.”

Bayat houdt door het succes ook rekening met vertrekkers. “De grote onbekende factor is de coronatoestand. Dat maakt de toekomst onzeker voor iedereen. Daarom beseffen we ook heel goed dat het voor de club moeilijk zou zijn om een goed bod voor een van onze sterkhouders af te wijzen.”