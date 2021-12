Hij doet het opnieuw! Dennis blijft maar scoren in Premier League

Emmanuel Dennis kent een fantastisch seizoen in de Engelse Premier League.

Na een uitleenbeurt aan FC Köln vorig seizoen, trok Emmanuel Dennis afgelopen zomer naar Watford. Ogenschijnlijk om tegen degradatie te vechten en dus niet bepaald veel doelpunten te maken.

Niets is echter minder waar want de voormalige winger van Club Brugge scoorde tegen Brentford vrijdagavond al zijn zevende doelpun van het seizoen. Met ook nog eens 5 assists op zijn naam, is hij bij 12 doelpunten betrokken in de Premier League. Enkel Mo Salah doet beter.

het is bovendien het vierde doelpunt van Dennis in vijf wedstrijden.