Raiola schept (een beetje) duidelijkheid over toekomst van Erling Haaland

Makelaar Mino Raiola heeft een serieus tipje van de sluier gelicht over de toekomst van Erling Haaland bij Borussia Dortmund.

Mino Raiola vertelde aan Sport1 dat er geen grote kans is dat Haaland in de zomer vertrekt bij Borussia Dortmund. “In de winter zal er geen beslissing genomen worden over de toekomst van Erling”, liet de makelaar weten. “Deze zomer, of misschien die erna.”

Raiola liet ook weten welke clubs de voorkeur genieten van Haaland. “Bayern, Real, Barcelona, Man City. Dat zijn de grote die hij kan kiezen.”

En geen Manchester United dus. “Man City won de Premier League vijf keer, duidelijk meer dan Man United”, voegt Raiola er nog aan toe.