Torrente geeft namen van vervangers voor geschorsten én tactiek tegen Eupen prijs

Javier Torrente liet in zijn persbabbel over de wedstrijd tegen Eupen stevig in zijn kaarten kijken.

Jan Van den Bergh, Tom Pietermaat en Raphael Holzhauser liepen in de stadsderby hun vijfde gele kaart op en zijn er tegen Eupen niet bij. “Welke spelers het geschorste drietal zullen vervangen? De Smet, Lemos en Suzuki komen in de ploeg. We zullen met een vijfmansdefensie spelen”, zei Torrente.

Tegen Eupen pakte Beerschot in de heenmatch nog voor de rust twee rode kaarten. “Een ongelukkige wedstrijd. Maar daar denken we nu niet meer aan. We hebben punten nodig en trekken naar Eupen om te winnen.”

“Het is belangrijk dat onze aanvallers terug vertrouwen tanken, want we scoren zo moeizaam dit seizoen. We verliezen nog te veel wedstrijden op details, maar we hebben een competitieve ploeg en maken in Eupen zéker kans op de drie punten.”

Beerschot vertrekt vanavond al na nog een training naar Eupen waar ze op hotel overnachten.