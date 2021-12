"Zet hem bij Gent, Club, Anderlecht of Genk en hij zal meteen een bepalende speler worden"

Standard beleeft ook sportief een heel moeilijk seizoen. Dat zorgt ervoor dat talentvolle spelers niet laten zien wat ze in hun mars hebben.

Wie de spelerskern van Standard bekijkt kan meteen vijf of meer spelers aanduiden waarvan je in de Jupiler Pro League toch wel wat mag verwachten.

Dat geldt ook voor Selim Amallah. De voorbije jaren liet hij zich al zien, maar dit seizoen loopt het allemaal veel minder dan verwacht, zo tonen ook zijn statistieken aan.

Analist Alexandre Teklak is zeker dat Amallah tot meer in staat is. “Ik vind hem één van de beste spelers in onze competitie. Zet Amallah bij Gent, Club, Anderlecht of Genk en hij zal meteen een bepalende speler worden”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Intrinsiek hoort hij bij de vijf beste spelers in onze competitie, maar mentaal zit het momenteel niet goed bij hem.”