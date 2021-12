Alexander Blessin stelt zich luidop vragen naar de planning van wedstrijden door de kalendercommissie en de Jupiler Pro League

Vrijdagavond verloor KV Oostende in de sneeuw op het veld van Sporting Charleroi. De trainer van KVO was niet te spreken over het feit dat de wedstrijd niet werd afgelast.

Alexander Blessin was het er niet mee een dat de wedstrijd toch werd gespeeld. Hij vond het veld op Mambourg onbespeelbaar door de sneeuw en wees vooral naar de Pro League en de Kalendercommissie van de KBVB als verantwoordelijken voor het debacle waar zijn ploeg uiteindelijk het slachtoffer van werd. "Alleen is het speelprogramma zodanig druk, dat er geen tijd is om de wedstrijd in te halen, in het geval van afgelasting. De vraag die ik dan stel: waarom worden net nú zoveel wedstrijden ingepland?", aldus de Duitser bij Het Laatste Nieuws. "We weten toch dat het weer in België in de maanden december, januari en februari zo slecht kan zijn? Er zijn betere data om deze ‘Engelse voetbalweken’ te plannen."