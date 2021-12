Johan Boskamp stelt zich vragen na Europees debacle: "Moeten we de play-offs eens niet ter discussie stellen?"

De Belgische clubs hebben geen te beste beurt gemaakt in Europa. Johan Boskamp vraagt zich af of ze wel met de juiste investeringen bezig zijn.

"Een geluk dat je AA Gent nog hebt. Maar jongens, moeten de clubs zich niet gaan afvragen of ze het geld wel in de juiste dingen stoppen?", klinkt het bij Boskamp in HBvL. "En moeten we de play-offs niet eens ter discussie stellen? Als ik nu Club Brugge tegen PSG erbij neem, dan schrok ik in de eerste plaats al van de opstelling."

Club had in Parijs geen enkele kans om iets te pakken. "Je geeft zoveel ruimte weg en je voorhoedespelers zetten totaal geen druk op de verdediging. Dan vraag je om moeilijkheden. Bij elk steekballetje stond er iemand alleen voor Mignolet, die er nog twee ballen goed uithaalde maar bij de eerste goal ook niet vrijuit ging. In deze poule is het natuurlijk geen schande om vierde te eindigen, al gingen we na de 4 op 6 in het begin allemaal in dingen geloven. Sindsdien loopt het in de competitie ook een stuk minder.”