"Antwerp is de voornaamste uitdager van Club Brugge" en "Niet veel nodig om puzzelstukjes in elkaar te laten vallen"

Jelle Van Damme heeft een verleden bij Antwerp én bij Standard. Hij ziet het met een van beide ploegen wel zitten.

Wat Antwerp tegen Standard doet zal zondagnamiddag snel blijken, maar Jelle Van Damme ziet het met The Great Old wel goedkomen dit seizoen.

Voornaamste uitdager

"Er is niet veel meer nodig om de laatste puzzelstukjes in elkaar te laten vallen", aldus Van Damme in Het Laatste Nieuws.

"Club is favoriet, maar Antwerp is wel de voornaamste uitdager. Er zit nog veel rek op bij Antwerp dit seizoen. En ze staan al tweede ... Het zou wat zijn."