Wat zei Selim Amallah tegen Abdoulaye Seck? De Standard-middenvelder verduidelijkt

Standard behaalde zondag drie gouden punten op de Bosuil (2-3). Al was er van voetbal nauwelijks sprake in een enerverende tweede helft. Het was een opstootje tussen Selim Amallah en Abdoulaye Seck dat de poppen aan het dansen kreeg.

"Deze driepunter doet deugd, maar we moesten het toch beter doen tegen tien mensen. We lieten Antwerp te veel voetballen en dat leken we cash te betalen", vertelde Amallah na afloop voor de camera van Eleven Sports. "Gelukkig hebben we het nog kunnen rechtzetten, maar er is nog veel werk. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste."

© photonews

De Marokkaanse international kwam ook nog terug op het opstootje bij het verlaten van de eerste helft, waarbij hij en Abdoulaye Seck het stevig met elkaar aan de stok kregen. Seck kreeg een rode kaart, Amallah werd getrakteerd op een geel karton door Lawrence Visser.

Bij Antwerp werd gezegd dat Amallah Seck racistisch bejegende. Iets waar Amallah graag op wilde reageren. "Ik weet niet wat hem bezielde, ik was aan het praten met de ref toen hij naar me toe kwam gelopen. Ik heb hem alleen maar gezegd dat hij zijn mond moest houden. Dat ik hem racistisch bejegend zou hebben? Daar geef ik zelfs geen commentaar op... Ik denk dat er bij ons genoeg spelers zijn met verschillende kleuren of origines", besluit Selim Amallah.