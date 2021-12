KBVB wil Kortrijk-middenvelder speeldag schorsen na erg snelle rode kaart

KV Kortrijk won afgelopen weekend in eigen huis met 2-1 tegen OHL. Dat deden de Kerels 87 minuten lang met zijn tienen, nadat Ante Palaversa al na enkele minuten werd uitgesloten.

De 21-jarige middenvelder kwam ongelukkig in contact met een Leuven-speler, Jasper Vergoote en de VAR waren erg streng en stuurden de Kroaat al na drie minuten spelen naar de kleedkamers.

Het Bondsparket vond de overtreding blijkbaar erg ernstig, want maandag kwam de KBVB met een schorsingsvoorstel van twee wedstrijden, waarvan één effectief. Een strenge straf, durven we stellen, zeker omdat Palaversa zaterdag eigenlijk al een speeldag schorsing uitzat.

Kortrijk kan eventueel in beroep gaan tegen dit voorstel. Positief voor Palaversa is dat de schorsing pas in zal gaan vanaf 15 december, waardoor hij dinsdag de wedstrijd tegen zijn ex-club KV Oostende niet hoeft te missen.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Ante Palaversa @kvkofficieel ) 2 w. schorsing waarvan 1 w. effectief vanaf 15.12.2021 en 1 w. met uitstel t.e.m14.12.2022 + boete 1500 € effectief— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 13, 2021