'Insigne heeft aanbieding van MLS-club op zak en... kan er zijn loon meteen verdrievoudigen'

Toronto FC wil stunten met de komst van Lorenzo Insigne. De 30-jarige flankaanvaller kan er zijn loon meteen verdrievoudigen.

Het contract van Lorenzo Insigne bij SSC Napoli loopt aan het einde van het seizoen af. De Italiaan verdiende de voorbije seizoenen vijf miljoen euro per seizoen bij Partenopei, maar dat feestje eindigt ook meteen.

Napoli heeft Insigne een voorstel gedaan om zijn overeenkomst te verlengen voor de helft van dat bedrag. De cijfertjes die Toronto FC op papier zet zijn dan weer een pak aantrekkelijker: vijftien miljoen euro per jaar!

Héél véél geld

The Toronto Sun weet dat Insigne oren heeft om in de Major League Soccer te gaan voetballen. En Toronto FC heeft héél véél geld. Ter illustratie: Alejandro Pozuelo verdient in Canada een slordige zes miljoen euro per jaar.