🎥 Speler van Antwerp ontsnapte aan rood na kopstoot in tumult tegen Standard

De opstootjes tijdens Antwerp-Standard brachten na het bekijken van de beelden nog wat onfrisse toestanden aan het licht. Zo ontsnapte Birger Verstraete aan een rode kaart.

Verstraete ging zich in het slot van de wedstrijd moeien met het opstootje dat ontstond nadat Jelle Bataille de bal uit de dugout van Standard was gaan vissen en daarbij een duw uitdeelde. Bataille kreeg rood, maar ook Pavlovic kreeg een rood karton te zien.

De speler van Standard had even daarvoor zelf een kopstoot van Verstraete gekregen, blijkt nu uit de beelden. De middenvelder van The Great Old kwam daar ongestraft mee weg.