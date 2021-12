"Geel volstond", aldus Referee Department - Bondsparket eist twee speeldagen, waarvan één effectief

KV Kortrijk gaat niet akkoord met de schorsing van Ante Palaversa. Die kreeg in de eerste minuut rood in de match tegen OH Leuven. Voor een nochtans redelijk lichte overtreding.

Daar ging het Referee Department zelfs mee akkoord. Frank De Bleeckere liet in zijn wekelijks praatje verstaan dat geel had volstaan. Maar de rode kaart was gegeven en het bondsparket volgt de indicatieve tabel. Ze eisten gisteren twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel. Bij Kortrijk zijn ze uiteraard niet akkoord, want ze moesten hem al een hele match missen tegen OHL en hebben argumenten om zijn straf te verminderen of zelfs kwijt te schelden. ❌ | "Het Referee Department verkiest een gele kaart voor een roekeloze fout, omdat de intensiteit én impact niet hoog is bij het contact." - Frank De Bleeckere over de uitsluiting van Ante Palaversa in #KVKOHL. ⚠️ pic.twitter.com/6zWm75KGPQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 13, 2021 Proposition transactionnelle parquet UB: Ante Palaversa (@kvkofficieel) 2m. de suspension dont 1m. effectif dès 15.12.2021 et 1 avec sursis jusqu'au 14.01.2022 inclus + 1500€ d'amende effectifs — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 13, 2021





