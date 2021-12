Zulte Waregem heeft ommekeer van vorig jaar nodig: "Dat kan ons lanceren"

Zulte Waregem verloor met 3-0 van Club Brugge en krijgt nu leider Union op bezoek aan de Gaverbeek.

Zulte Waregem staat ondertussen op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Dan mag je al eventjes spreken van een crisis. Toch geloven ze bij Essevee keihard dat het allemaal goed komt. Vorig seizoen wist het zich ook weg te werken uit een moeilijke positie.

“Het ging toen ook barslecht, tot we een reeksje konden neerzetten”, vertelt Ewoud Pletinckx aan Het Laatste Nieuws. “Nu zijn er al een paar momenten geweest dat we dachten dat de trein vertrokken was. In Oostende, tegen Antwerp, tegen Beerschot, dat waren belangrijke overwinningen. Maar ze kregen telkens niet het verhoopte vervolg.”

Veel is er dan ook niet nodig. “Eens een keertje twee keer na elkaar winnen kan ons herlanceren. Hopelijk kunnen we tegen Union en KV Mechelen het tij keren. Hoe moeilijk dat ook lijkt, het zijn twee thuismatchen waarin we door de afwezigheid van bezoekende supporters misschien het nodige vertrouwen kunnen tanken.”