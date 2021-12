'Chelsea zet zinnen op sensationele transfer en wil sterkhouder weghalen in Camp Nou'

Zit er een héél spraakmakende transfer in de pijpleiding? Chelsea FC denkt er namelijk aan om Marc-André ter Stegen weg te plukken bij FC Barcelona.

Chelsea FC heeft met Eduard Mendy dan wel een betrouwbare doelman in de rangen, maar de Senegalees dreigt een maand aan de slag te zijn op de Afrika Cup én zal zo ook de finale van het WK voor clubs moeten missen. De Londenaren hebben dan weer weinig vertrouwen in Kepa Arrizabalaga.

Fichajes meldt dat Marc-André ter Stegen met stip op nummer één staat om naar Stamford Bridge te verhuizen. Chelsea was eerder al geïnteresseerd in de Duitser, maar FC Barcelona liet hem niet gaan. The Blues hopen dan ook van de financiële problemen van Barça te profiteren om ter Stegen alsnog binnen te halen.