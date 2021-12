Nog meer vraagtekens bij Bernd Storck: "Is het dat effect dat men wilde?"

Bernd Storck liet zich de voorbije weken opvallend hard uit over de spelers van Racing Genk. Of dat zal helpen is meer zeer de vraag.

De uithaal na de wedstrijd tegen Rapid Wien in de Europa League was opvallend. “Zo zwaar uithalend naar zijn spelersgroep, die al niet overliep van zelfvertrouwen en die dan nog eens met de grond werd gelijkgemaakt. Ik ga niet akkoord dat bij Genk alles slecht was. Bij momenten brachten ze heel goed voetbal, alleen bleven ze in dezelfde fouten vervallen”, zegt Killian Overmeire in Sport/Voetbalmagazine.

Overmeire begrijpt niet dat een nieuwe trainer dat doet. Na Gent was hij positiever, al was er in vergelijking met de match tegen Rapid Wien helemaal niets veranderd aan het spel van de Limburgers.

“Bernd Storck is ongetwijfeld een goeie trainer om ploegen in nood terug aan het winnen te krijgen, maar dit is een ander verhaal. Genk was een ploeg met problemen, maar niet in uiterste nood. Als speler zou ik het na zo’n interview van mijn trainer moeilijk gehad hebben. Een schokeffect heeft hij zeker teweeggebracht, maar of het net dat effect was dat men wilde, betwijfel ik”, besluit Overmeire.