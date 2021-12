🎥 Er vielen donderdagavond enkele fantastische doelpunten op de Bosuil: Keita met een kanonskogel, Nainggolan moet niet veel onder doen

Antwerp won donderdagavond na een spektakelstuk met 4-2 van Eupen. Er vielen enkele schitterende doelpunten op de Bosuil met de goals van Keita en Nainggolan als absolute hoogtepunten.

Antwerp leek de schaapjes al snel op het droge te hebben tegen Eupen, maar het was buiten Sibiry Keita gerekend. De verdediger knalde net voor de rust de aansluitingstreffer snoeihard tegen de touwen. U kan zijn doelpunt onder het artikel terugvinden dankzij Eleven.

"Wat Keita kan, kan ik ook", moest Radja Nainggolan in de tweede helft gedacht hebben, want ook zijn doelpunt was een echt pareltje. Zijn schot ging onhoudbaar in de winkelhaak. Ook zijn doelpunt kan u hieronder via Eleven terugvinden. Welk doelpunt krijgt uw voorkeur? Laat het ons weten!