BREAKING: Zulte Waregem en Francky Dury beëindigen samenwerking

Francky Dury is niet langer de T1 van Zulte Waregem. In onderling overleg wordt de samenwerking stopgezet. Davy De Fauw en Timmy Simons krijgen bij Essevee de touwtjes in handen. Zij moeten Zulte Waregem uit de degradatiezone loodsen.

"Op sportief vlak blijft SV Zulte Waregem al maanden onder de vooropgestelde doelstellingen. Het bestuur volgde de situatie al die tijd op de voet en voerde de voorbije weken verschillende gesprekken met alle betrokken partijen. Uit een grondige analyse blijkt dat een wissel van de sportieve leiding nodig is en de club heeft daarover een akkoord gesloten met Francky Dury", klinkt het op de clubwebsite. "Voor sommigen valt deze beslissing misschien te vroeg, voor anderen te laat. Maar de sportieve kentering waarop de club hoopte, bleef uit. Het bestuur is ervan overtuigd dat er met de bestaande spelerskern betere resultaten geboekt kunnen worden. Davy De fauw en Timmy Simons, ondersteund door de huidige staf, krijgen daarvoor de sportieve verantwoordelijkheid. Daarnaast verwacht de club ook een reactie van de voltallige spelerskern die moet leiden naar betere resultaten." Na negentien speeldagen staat Zulte Waregem op de zeventiende plaats, met amper 17 op 57. Woensdag ging Essevee kansloos ten onder tegen Union (0-2). Zaterdag krijgt Essevee het bezoek van KV Mechelen. Officiële communicatie: Essevee en Francky Dury beëindigen samenwerkinghttps://t.co/Q68W5d6SOP — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) December 17, 2021





Volg Zulte Waregem - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (18/12).