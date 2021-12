Kompany blij dat match tegen Club voor Nieuwjaar is en wil De Ketelaere niet te veel lof toezwaaien: "Maar het zegt genoeg over hoe ik over hem denk"

Anderlecht leeft voor een keer in alle rust naar de topper tegen Club Brugge toe. Vier wedstrijden op rij gewonnen en geen extrasportieve beslommeringen. "Maar dat maakt allemaal niet uit. Net zoals vorig seizoen zeg ik: een punt interesseert me niet!", aldus Vincent Kompany.

Vincent, hoe leef jij naar die wedstrijd toe?

"We kijken vooruit. Ik vind het goed dat we al voor Nieuwjaar twee keer tegen elkaar spelen. Nu leven we er allebei naartoe, want het is een belangrijke match op een belangrijk moment. Wij leven er naartoe met een gevoel van opportuniteiten."

Is het gevoel niet anders? Deze keer lijkt Anderlecht zijn voet naast Club te kunnen zetten?

"Het is al een ander beeld geweest elke zes maanden dat ik hier coach ben. Dit seizoen hebben we ook een andere ploeg dan vorig seizoen, maar ik ga exact hetzelfde zeggen: we gaan om te winnen. Een punt interesseert me niet. Misschien was dat 14 maanden geleden wel wat van de pot gerukt om zo'n uitspraak te doen, maar ik zou ze opnieuw doen. Het maakt niet uit of we beter zijn of niet, het is die ingesteldheid die je moet hebben."

En heeft je groep die?

"Het is te vroeg om die cultuur helemaal te begrijpen, maar het komt beetje bij beetje. Dat is waar we naartoe werken. Een punt interesseert me niet, een andere manier van spelen interesseert me niet. Ik wil dat we het op onze manier doen. Met die bemerking dat we ook bescheiden moeten blijven. Maar ik wil uitgaan van onze eigen kracht."

Is het een optie om Raman met zijn diepgang van in het begin te gebruiken?

"Door die vijf wissels ben ik eigenlijk heel relax van wie ik op welk moment ga gebruiken. De match kan op elk moment beslist worden. Na vijf minuten of na 85. Die luxe heeft Club ook."

Is het belangrijk dat je nu een speler hebt die soms op zijn eentje het verschil kan maken, zijnde Refaelov?

"Elke ploeg die de top wil spelen heeft zulke speler nodig die het verschil kunnen maken. Dat kan ook met een tackle of een save gebeuren. Maar niemand heeft succes zonder zulke spelers."

Hoe kijk jij naar Club Brugge? Ze zijn niet zo dominant als de voorbije seizoenen?

"Goh, ik wili vooral niet te veel naar Club Brugge kijken. Wel naar waar hun sterktes en zwaktes liggen en hoe we daarvan kunnen profiteren. Maar ik heb geen fetish over of ze nu wel of niet in vorm zijn. Het is een wedstrijd met een eigen verhaal. Wij bereiden ons voor op de beste versie van Club. Als we die niet zien, hoop ik dat we daar gebruik van kunnen maken."

Hoe kijk je naar Charles De Ketelaere? Want die blijft toch indruk maken.

"(lacht en denkt na) Ik ga hier niet te veel met lof smijten naar de tegenstander, daar is het het moment niet voor. Maar dat zegt genoeg zeker over hoe ik over hem denk? Ik wil vooral onze jongens hun talent laten zien."

Heb je lessen getrokken uit de vorige match die jullie domineerden?

"Je moet je kansen pakken in zo'n match. Je heb niet de luxe om te rekenen op 10-15 kansen. Het kan op één of twee kansen aankomen."