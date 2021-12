Ruud Vormer voelt het ouder worden: "Soms ben ik bezig met het afscheid"

Ruud Vormer werd de voorbije weken en maanden geregeld aan de kant gezet door Philippe Clement. De 33-jarige middenvelder beseft ook dat hij in de herfst van zijn carrière zit.

Ruud Vormer kwam de voorbije tijd stevig in het nieuws, al was dat vaak omdat trainer Philippe Clement hem niet opstelde bij Club Brugge.

De kapitein van Club Brugge ligt nog tot midden 2023 onder contract bij blauwzwart, maar is toch ook al bezig met een mogelijk einde van zijn carrière.

“Ben ik bezig met het afscheid? Soms. Dat is wennen. Mijn lichaam laat het me soms voelen. Ik wil nog even doorgaan en dit jaar de vijfde titel pakken”, zegt Vormer in ‘Bluven goan’, een boek van Raf Willems over 130 jaar Club Brugge.