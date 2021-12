Van Clement mag het zeker voor Refaelov: "Minder traditie in ons land"

Zondag clashen Club Brugge en Anderlecht in de Jupiler Pro League. Voor Lior Refaelov wordt het bijzonder om terug te keren nar Jan Breydel.

De supporters van Club Brugge deden al een oproep om Lior Refaelov, nu bij Anderlecht, te eren ter gelegenheid van de topper.

Trainer Philippe Clement van Club Brugge kan daar alleszins mee leven. “Hij mag applaus krijgen van onze fans. Vóór de match”, zegt Clement meteen.

"Ik hoop dat de fans voor onze spelers gaan supporteren, maar ik heb nog altijd een warme band met Rafa. Ik denk niet dat het negatief zal zijn, hij heeft veel betekend voor ons. Ik vind dat hij in het begin van de match een applaus verdient. Dat moet kunnen, ook al is dat minder een traditie in ons land, in vergelijking met Engeland."