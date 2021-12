Kompany over pensioen van maatje Agüero: "Voor ik hallo tegen hem zeg, zeg ik altijd merci"

Vincent Kompany wou ook nog even een woordje kwijt over het afscheid van Sergio Agüero van het profvoetbal: "Als je het woord 'legend' opzoekt, kan je evengoed zijn naam erbij zetten."

"Ik denk dat we allemaal min of meer geraken waar we zijn door de mensen die een invloed hadden op ons leven", zei een duidelijk geëmotioneerde Kompany na de vraag. "Ik kan hem niet wegdenken uit de succesmomenten die ik heb gekend. Als voetballer en als mens is hij heel apart, heel uniek. Hij had een impact op alle vlakken."

"Het is natuurlijk jammer dat hij op die manier afscheid moet nemen. Hij is een legende. Soms wordt dat woord te snel gebruikt, maar als je het woord opzoekt, kan je evengoed Sergio zijn naam ernaast zetten. Hij is een Man City-legend en een Premier League-legend. Hij is zo bepalend geweest en hij heeft iets bereikt. Ik hoop dat hij net als ik ontdekt dat er nog zoveel mooie momenten in het leven zijn naast het voetbal."

Iedereen herinnert zich nog wel de legendarische goal van Agüero in 2012 die Manchester City in de 94ste minuut tegen QPR zijn eerste landstitel opleverde. "Dat is hét moment natuurlijk. Als jullie dat niet weten, moeten jullie je job herdenken", lachte hij. "Maar ik heb nog een anekdote over die match. Voor de match zei hij me: 'Vince, maak je niet ongerust, vandaag is mijn moment!' 93 minuten lang was hij de slechtste speler op het veld en ik dacht hem na de match al aan te pakken. En dan ja... Dat is zo'n speler die nooit twijfelt aan zichzelf. Hij is uniek. Elke keer ik hem zie, zeg ik nog altijd eerst merci voor ik goeiedag zeg."