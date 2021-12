Ook Torrente wil 'winst zonder spelen' in match tegen Standard: "Het reglement is heilig toch?"

Bij Beerschot zitten ze in een bijzonder moeilijk parket en elke meevaller kan helpen om de ploeg onderaan weg te halen. Ook Javier Torrente hoopt dan ook dat ze gelijk krijgen van de bondsinstanties aangaande de match in Standard.

U kent de omstandigheden van donderdag wel. Een paar uur voor de aftrap besliste de burgemeester van Luik dat de match niet kon doorgaan omwille van de politiestaking in Luik. Bij Beerschot menen ze aan de hand van het bondsreglement recht te hebben op de drie punten. “Ik heb ­intussen ook het reglement ­gelezen. Ik was verbaasd dat een thuisploeg gestraft kan worden als de lokale overheid een wedstrijd verbiedt, al begrijp ik wel waarom het in het reglement staat", aldus Torrente in GvA.

"En het reglement is heilig, toch? Als er voor een glasheldere strafschop geen strafschop wordt gefloten, dan schreeuwt iedereen moord en brand. Dit is wat mij betreft niet anders. Of Standard kwaad is op ons? Dat weet ik niet. Voor ons zouden het alleszins gouden ­punten zijn, dat ga ik niet ­ontkennen.”

Mits winst tegen Oostende en de drie punten tegen Standard kan Beerschot eindelijk de concurrentie in het vizier krijgen. Maar winst tegen KVO is daarin cruciaal. “Deze match is even ­belangrijk als de thuismatch tegen Seraing van een aantal weken ­geleden. Ook toen hijgden we plots in de nek van de andere staart­ploegen."