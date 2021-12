Verschaeren gebrand om zich te tonen in topper tegen Club Brugge: "De Ketelaere is geen rivaal maar een vriend"

Een paar jaar geleden leek Yari Verschaeren het nieuwe goudhaantje van de nationale ploeg te gaan worden. Maar in de pikorde van Roberto Martinez is Charles De Ketelaere hem intussen voorbijgestoken. "Daar ben ik niet mee bezig", aldus Verschaeren.

“Ik ben één dag ontgoocheld geweest door die niet-selectie voor het EK en focuste dan op de Belgische beloften. Als ik me blijf ontplooien zoals nu, maak ik in 2022 wel kans op het WK in Qatar. Dat De Ketelaere mij voorbij is in de pikorde? De rivaliteit tussen ons wordt vooral gecreëerd door de media. Ik zie Charles niet als een rivaal, maar als een goeie vriend", vertelt de Anderlecht-aanvaller in Het Nieuwsblad.

Dat is een vriendschapsband die in de loop der jaren gegroeid is. “We kennen elkaar van bij de jeugdselecties. Vroeger werden we allebei opgeroepen voor de Futures. Dat is de nationale selectie voor laatrijpe voetballers. Je zou het niet zeggen als je Charles nu ziet met zijn 1,90 meter, maar vroeger was hij frêle."

"Technisch staken we er allebei wat bovenuit en zo groeiden we naar elkaar toe. Ook bij de U19 en U21. We speelden toen trouwens ook in een systeem met twee spelverdelers. Nu stuur ik Charles vaak eens een bericht om hem succes te wensen. Niet elke week, maar wel als hij bijvoorbeeld in de Champions League een grote match speelt.”