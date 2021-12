Lokeren-Temse lijkt draai gevonden te hebben en gaat met 13 op 15 en een voorlopige derde plaats de feestdagen in

Lokeren-Temse kende een moeilijke start dit seizoen, maar met nieuwe trainer Urbain Spaenhoven lijkt het wel te draaien op Daknam. De club pakte in haar laatste vijf wedstrijden namelijk 13 op 15.

Lokeren-Temse leek al even niet meer te moeten rekenen op een eventuele titel, maar de titelhoop is nu wel helemaal terug bij de ploeg. Zaterdagavond won Lokeren-Temse met duidelijke 3-0 cijfers van Dikkelvenne, waardoor ze nu 13 op 15 hebben gehaald in hun laatste vijf wedstrijden.

Door deze goede reeks is Lokeren-Temse ook opgeschoven naar de derde plaats in het klassement. Enkel Sparta Petegem en Ninove (even veel punten als Lokeren-Temse) staan nog boven hen. Zwevezele heeft één punt minder, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld.