Pro League veroordeelt (nogmaals) racisme... Maar is dat genoeg?

De woorden van Vincent Kompany na de match tegen Club Brugge hebben indruk gemaakt. De trainer van Anderlecht sprak over racistische uitlatingen tegenover hem en zijn staf. De Pro League haastte zich om het gebeuren te veroordelen.

"Racisme en discriminatie hebben geen plaats in de samenleving en in of rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn", klinkt het. "De Pro League neemt samen met haar clubs de verantwoordelijkheid op om voor de coaches aan de zijlijn, de spelers op het veld, de ballenjongens aan de kant van de zijlijn of voor de supporters in het stadion voor een veilige omgeving te zorgen."

Voor velen is een statement echter niet meer genoeg. Er moeten wetten komen, er moeten acties ondernomen worden om die mensen uit een stadion te weren. Het kan niet dat zoiets gebeurt en de schuldigen de week erna gewoon weer in het stadion kunnen zitten.