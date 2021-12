Jamaicaanse spits van Sporting Charleroi op weg naar Rusland

Scoren aan de lopende band bij een ploeg in vorm, dan speel je jezelf in de kijker. Dit is ook het geval bij Shamar Nicholson van Sporting Charleroi.

Volgense Russische media geniet Shamar Nicholson interesse van Spartak Moskou. De 24 jarige Jamaicaanse international is aan een prima seizoen bezig bij Sporting Charleroi. In 18 wedstrijden kwam hij al 13 keer tot scoren. Dit weekend maakte hij nog een hattrick in het duel tegen KAS Eupen. Shamar Nicholson kwam in de zomer van 2019 aan bij Sporting Charleroi van he Sloveense NK Domzale voor een som van 1.5 miljoen Euro. Volgens transfermarkt.be bedraagt zijn huidige marktwaarde 3 miljoen Euro en heeft hij nog een contract tot eind juni 2023. Voor Sporting Charleroi kwam hij al 83 keer in actie en daarin kwam hij 31 maal tot scoren.