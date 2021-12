'Fans' die met zulke verwensingen/uitlatingen slingeren, zoeken best een andere hobby... Er is geen plaats in de voetbalstadions voor hen

Andermaal een zwarte bladzijde die de laatste weken geschreven werd in het Belgisch voetbal. Vincent Kompany bracht de racistische verwijten die hij en zijn staf naar hun kop geslingerd kregen naar buiten. Niemand die zei dat hij het gehoord had, maar ook niemand die twijfelde aan zijn woorden.

Het is hard als je een man als Kompany hoort zeggen "dat hij gewoon naar huis wil". Kompany is gedreven, bezeten van het spelletje. Vraag maar aan vrouw Carla, die hem al twee jaar veel moet missen omdat hij steeds bezig is om Anderlecht weer op het niveau te brengen waar ze thuishoren. Kompany is misschien niet de grootste fan van persconferenties, maar hij heeft nog nooit zijn kat gestuurd.

Mununga

Deze keer was hij te aangeslagen en te geëmotioneerd om over voetbal te spreken. Dat wil veel zeggen. En het is eigenlijk erg dat het is omdat het Vincent Kompany is die erover praat dat het nu wel zoveel aandacht krijgt. Twee jaar geleden waren we aanwezig op een persconferentie van de Pro League over 'discriminerende en kwetsende spreekkoren en uitlatingen'. Wie die dag in de zaal zat en de getuigenis van Joachim Mununga, momenteel assistent bij OHL, hoorde, was er niet goed van.

Mununga vertelde over hoe hij zich ontmenselijkt voelde. Hoe hij steeds hoopte dat zijn ploegmaats, coaches of scheidsrechters actie gingen ondernemen. Hoe hij de haat voelde... Dat komt binnen als daar een beer van een vent zit met de tranen in zijn ogen. Maar Mununga heeft niet de luidste stem. Net als die vele anderen die er intussen over spraken, maar er weinig mee gedaan zagen.

Romelu Lukaku heeft gelijk: 'gaat er nu iets gedaan worden nu het gebeurde met een icoon van het vaderlandse voetbal?' Kompany heeft wel die stem die gehoord wordt bij KBVB, Pro League en supporters. Anno 2021 zou het echt niet meer mogen dat er enkelingen het voetbal zo bekladden. En hoe belachelijk kan je jezelf maken als je zelf aan de voeten ligt van de gekleurde spelers van je eigen club?

Actie nodig

Een kleedkamer is multicultureel geworden, al decennia. Maar sommigen hebben blijkbaar nog steeds moeite met dat begrip. Onze samenleving is multicultureel. 'Fans' die met zulke uitspraken/verwensingen slingeren, zoeken best een andere hobby. Er is geen plaats voor hen in een voetbalstadion. Maar het is tijd voor een signaal.

De Pro League kan niet meer met holle leuzes afkomen. Er moet actie ondernomen worden. Die mensen moeten eruit gehaald en bestraft worden. De clubs moeten daarbij ook hun verantwoordelijkheid nemen. Gelukkig zag je op sociale media enorm veel Club-fans het gebeuren veroordelen. Want ook de massa heeft zijn verantwoordelijkheid. Tolereer zoiets niet meer in een stadion. Het moedigt de schuldigen aan...