Voorvechter tegen racisme, Paul Beloy, haalt uit naar Pro League en KBVB: "Die straffen worden gegeven door witte mensen die niet weten waar het over gaat"

Paul Beloy, de ex-voetballer van onder meer KV Mechelen, Beerschot en Lierse is al jaren een voortrekker in de strijd tegen racisme in de voetbalstadions. Hij schreef ook al het boek 'Vuile Zwarte', over racisme. Intussen heeft ook hij gereageerd op de incidenten van gisteren in Brugge.

“Nu het gebeurt met een figuur als Vincent Kompany is er weer veel rond te doen, maar het gebeurt alle dagen. Als een spits van pakweg Sint-Truiden racistisch beledigd wordt, is daar nooit veel ophef over", zei Beloy in een interview op Radio 1.

Beloy wijst ook met de vinger naar de Pro League en de KBVB. “Er moeten zaken veranderen. De blanke mannelijke meerderheid in de voetbalbond moet gebroken worden. Zij lijken duidelijk niet in staat om te beslissen wat er moet gebeuren”, aldus Beloy. “De hele Pro League is een witte bende, met één vrouw en de Charleroi-voorzitter die vreemde roots heeft. Zij gaan beslissingen nemen over racisme, maar ze weten niet wat ze moeten doen.”

Ook de straffen die uitgedeeld worden, halen volgens hem niets uit. “Ze sturen bijvoorbeeld iemand die racistische uitlatingen gedaan heeft naar de Kazerne Dossin in Mechelen. Is dat de juiste oplossing? Is men niet creatiever om een betere straf te geven? Ik snap dat niet. Alhoewel, ik snap het wel. Want die straf wordt gegeven door witte mensen die niet weten waarover het gaat.”